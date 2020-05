Jorginho, c’è l’apertura al ritorno in Italia

TORINO- Vista la possibile partenza di Miralem Pjanic, richiesto a gran voce dal Barcellona, la Juventus è in cerca di un regista di centrocampo che possa adattarsi al gioco di Maurizio Sarri. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici c’è anche, e soprattutto, quello di Jorginho, pupillo del tecnico toscano che ha avuto occasione di lavorare con lui sia al Napoli che al Chelsea. A dispetto delle dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore in questi giorni, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport il giocatore avrebbe aperto ad un ritorno in Italia, con la Juve come destinazione preferita.

