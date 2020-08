TORINO- Ai microfoni di Club Octubre 947, Jorge Higuain, padre del numero 21 juventino, ha smentito una cessione: “Quasi impossibile che Gonzalo possa tornare a giocare per il River Plate. Non rinuncerà al suo contratto per unirsi liberamente a qualsiasi altra squadra. Juve? Che i bianconeri non lo vogliano più nella loro squadra è solamente un’invenzione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<