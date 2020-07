Jimenez, la Juve pensa ad uno scambio

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus appare segnato, con l’argentino pronto a fare le valigie al termine della stagioni. Tra i vari nomi fatti per rimpiazzarlo c’è quello di Raul Jimenez, centravanti del Wolverhampton, valutato 60 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, per abbassare le richieste del club inglese, i campioni d’Italia starebbero pensando di mettere su uno scambio con Aaron Ramsey, profilo gradito ai “wolves”.

