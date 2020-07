Iuliano: “Sarri non ha colpe, la Juve ha difficoltà a centrocampo. Scudetto? Attenzione all’Atalanta”

TORINO- Mark Iuliano, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato della situazione in casa Juve: “Sempre meglio essere inseguiti in classifica, certe rimonte capitano una volta su cento. Nel 2000 eravamo a corto di energie, avevamo una rosa corta e venivamo da diversi 1-0 che ti costano molta fatica mentale. Fummo ingenui. La Juve di oggi ha difficoltà per un centrocampo non dinamico. Ramsey poteva avere le qualità per spaccare le partite, ma non si è ambientato. In difesa hanno pesato gli infortuni di Chiellini e Demiral, poi c’è stato il passaggio da Allegri a Sarri e un campionato anomalo. Avversarie? Temo più l’Atalanta dell’Inter. Perdonano poco, stanno fisicamente meglio di tutti e hanno una rosa di qualità. Soluzioni? La Juve ha Ronaldo e Dybala. Sarri? Non ha colpe, anche se le responsabilità ricadono sempre sull’allenatore. In questo periodo però non può certo allenare. Dovendo giocare ogni tre giorni può solo mettere in campo chi sta meglio, non ha altre scelte”.

