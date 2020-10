TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il rapporto tra Isco e Zinedine Zidane sarebbe ai minimi storici. Il trequartista, in panchina contro il Barcellona, si sarebbe rivolto al tecnico con queste parole: “Quando gioco mi sostituisce al cinquantesimo o al sessantesimo, se non all’intervallo. Se invece mi deve far entrare, mi manda in campo all’ottantesimo”. E la Juve, sotto suggerimento di Pirlo, osserva la situazione…