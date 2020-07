Inzaghi: “Pensavamo di essere più vicini alla Juve a questo punto dell’anno. Luis Alberto e Jony non saranno della partita”

TORINO- Alla vigilia del match con la Juve, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Immaginavo una gara diversa a questo punto della stagione. Dopo lo stop abbiamo avuto diversi problemi, ma non servono alibi. Pensavamo di essere più vicini, ma a questo punto della stagione dobbiamo guardare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere i nostri obiettivi. Mi sarebbe piaciuto giocare questa partita nel migliore dei modi. Ora parlo solamente di chi scenderà in campo, non degli assenti. Luis Alberto non ci sarà, avverte ancora dolore. Stesso discorso per Jony, ma voglio concentrarmi su chi sarà della partita”.

