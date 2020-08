Il Tlaxcala sogna l’arrivo di Ronaldo: “Se puoi dire alla Juve di rispondere al telefono…”

TORINO- In questi giorni si parla molto del futuro di Cristiano Ronaldo, seguito dal Psg per la prossima stagione. Intanto, il Tlaxcala, club di terza divisione messicana, ha voluto scherzare sulla situazione, immaginando un irreale trasferimento del fenomeno portoghese tra le loro file. “Hai visto come stai bene con la maglia dei Coyotes, comandante Cristiano Ronaldo? Intanto se puoi dire alla Juventus di rispondere al telefono…” il divertente messaggio della società su Twitter:

