Il City punta Bonucci, la Juve fa muro

TORINO – L’ammirazione di Pep Guardiola nei confronti di Leonardo Bonucci è cosa nota. Il tecnico del Manchester City non ha mai nascosto la volontà di avere il difensore bianconero, famoso per le sue doti da regista, al centro della sua retroguardia. Il Manchester City continua dunque il suo pressing sul numero 19, che la Juventus sembra tutt’altro che decisa a cedere. In questa stagione, Bonucci è stato per distacco il giocatore più impiegato, e non sarà certo semplice strapparlo alla Juve in estate.

