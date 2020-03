Icardi più vicino a CR7

TORINO – La telenovela Icardi ha tenuto banco tra le notizie sul mercato italiano per praticamente tutta la scorsa estate. L’argentino, passato in prestito al PSG durante l’ultima giornata di trattative, potrebbe restare a Parigi, dove i francesi restano ancora incerti sull’operazione di riscatto, oppure tornare in nerazzurro. In ogni caso, la Juventus potrebbe avere nuove opportunità di trattare per uno degli obiettivi dichiarati dell’anno scorso. Secondo Tuttosport, che all’ipotesi dedica un taglio di apertura nell’edizione odierna, l’affare sarebbe possibile anche attraverso degli scambi, con Icardi sempre più vicino a Cristiano Ronaldo.

