TORINO- Beppe Iachini, mister della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, di Federico Chiesa: “Dare la fascia a Federico contro la Samp non è stato un errore, non pensavo scoppiasse un polverone. Non potevo sapere della cessione, non ho la palla di vetro. Mi dispiace che ci sia stato questo equivoco e che sia andato via perchè fisicamente era al top. Ora però non conta parlare di chi non c’è, bisogna concentrarsi su chi è ancora presente”.