Higuain torna in Argentina? Possibile operazione alla Tevez

TORINO – La nostalgia di casa spesso parla argentino. Come accadde a Carlitos Tevez, anche Gonzalo Higuain potrebbe decidere di terminare la sua carriera in patria. Secondo Tuttosport, non sarebbe da escludere un ritorno del ‘Pipa’ al River Plate, con la Juventus che starebbe già preparando un’operazione molto simile a quella che riportò l’Apache al Boca Juniors. I bianconeri pescarono dagli Xeneizes e portarono a Torino Rodrigo Bentancur, mentre stavolta potrebbero prelevare dai ‘Milionarios’ uno tra Lucas Martinez Quarta e Federico Girotti.

