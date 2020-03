Higuain, sarà addio in estate?

TORINO – Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è stato in bilico per tutta la scorsa estate, e potrebbe tornare ad esserlo nei prossimi mesi. L’argentino, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe lasciare Torino in estate. La Juventus, decisa a puntare su un attaccante più giovane, gli starebbe cercando una nuova squadra. La scorsa estate la volontà del giocatore e l’idea di rilanciarlo di Sarri hanno fatto la differenza, ma la prossima estate potrebbe non essere così.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<