Higuain, rinnovo con cessione in vista

TORINO- Gonzalo Higuain, autore fin qui di una stagione tra alti e bassi, potrebbe definitivamente lasciare la Juventus la prossima estate. Il club bianconero sta infatti riflettendo molto sulla situazione dell’argentino, al quale potrebbe essere presto proposto un rinnovo per evitare di perderlo a parametro zero nel 2021. Prolungamento che, però, indebolirebbe ulteriormente il potere di scelta del numero 21, seguito con attenzione in Francia e dal River Plate.

