TORINO- Problemi in casa Juve per quanto riguarda i movimenti in uscita. Come riportato quest’oggi da Tuttosport, infatti, Gonzalo Higuain, come confermato anche dal padre negli scorsi giorni, non avrebbe alcuna intenzione di firmare la rescissione del contratto. Il Pipita, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero pesa a bilancio 18,3 milioni a stagione, guadagnando 7,5 milioni netti di ingaggio.

