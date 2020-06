Higuain ora vuole il rinnovo, ma la Juve…

TORINO- In vista del match di questa sera contro il Lecce, Maurizio Sarri potrà contare nuovamente su Gonzalo Higuain, tornato tra i convocati dopo aver saltato le ultime gare per un problema fisico. Per quanto riguarda il suo futuro bianconero, come riferito da Sky Sport, il Pipita è in attesa di aprire le trattative per il rinnovo, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2021. La Juve, dal canto suo, non sembra però disposta a percorrere questa strada per il momento, preferendo cedere a titolo definitivo l’ex Napoli.

