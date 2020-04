Higuain, l’argentino non vuole considerare la cessione

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora in fase di definizione e la Juventus sta studiando le prossime mosse. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento, i bianconeri preferirebbero privarsi in estate del numero 21, restio però ad accettare questa soluzione. Nei piani dell’argentino, infatti, ci sarebbe ancora un anno a Torino, con addio alla scadenza del contratto nel 2021. Alternativa, al momento poco percorribile, è quella del rinnovo fino al 2022, con spalmatura del pesante ingaggio dell’ex Napoli.

