Higuain, il ritorno al River Plate è in salita

TORINO- Tra i giocatori in uscita in casa Juve c’è anche Gonzalo Higuain, che tra alti e bassi non ha pienamente convinto nel corso di questa stagione. Per il “Pipita”, in queste settimane, si è parlato di un possibile ritorno al River Plate, disegnato come molto difficile dal quotidiano argentino Diario Olè. Il numero 21 bianconero, infatti, vorrebbe rimanere a Torino, ritenendo di essere ancora un giocatore importante per squadre che giocano ad altri livelli. Inoltre, l’alto ingaggio percepito, rende al momento difficile qualsiasi tipo di operazione per la formazione sudamericana.

