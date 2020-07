TORINO- Contro la Lazio, nelle idee di Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain sarebbe dovuto partire in campo dal primo minuto al posto di Paulo Dybala. Il Pipita è stato però bloccato da un problema alla schiena, evidenziato dai medici della Juventus come una lieve lombalgia. Come comunicato dal club, il numero 21 verrà valutato costantemente giorno per giorno, ma la sua presenza a Udine giovedì è in dubbio.

