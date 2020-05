Higuain al River? La Juventus punta Carrascal

TORINO – Continuano le speculazioni sul futuro di Gonzalo Higuain, anche nel giorno del suo ritorno in Italia. Il ‘Pipa’ non ha ancora certezze su quale sarà la sua squadra per la prossima stagione, con la Juventus che punta altri attaccanti e il River Plate che lo chiama per concludere la carriera in casa. Higuain dovrebbe sicuramente abbassare le sue pretese riguardo all’ingaggio, altrimenti il ritorno a Buenos Aires sarebbe insosteniblile per i ‘Milionarios’. Ma oltre a questo, il club argentino dovrebbe anche mettere in piedi una trattativa con la Juventus. Operazione che potrebbe essere molto simile a quella che riportò Tevez al Boca Juniors: piccolo conguaglio e inserimento di contropartite di qualità. All’epoca arrivò in bianconero Bentancur, ma in futuro – riferisce Tuttosport – a Torino potrebbe sbarcare Jorge Carrascal, gioiellino colombiano in forza al River.

