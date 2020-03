Havertz, il Leverkusen spara sempre alto

TORINO- La Juventus, così come molti altri top club europei, sta seguendo da vicino la situazione legata a Kai Havertz, giovane talento in forza al Bayer Leverkusen che in questa stagione ha stupito tutti. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, il club tedesco non avrebbe alcuna intenzione di svendere il proprio talento, anche in un momento così complicato per il calcio. La richiesta, infatti, resta sempre vicina ai 100 milioni di euro.

