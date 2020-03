TORINO- Non sembrano volersi placare le voci di un nuovo trasferimento per Erling Braut Haaland. Il baby bomber norvegese, passato al Borussia Dortmund soltanto lo scorso gennaio, sarebbe infatti pronto a tuffarsi in una nuova avventura a partire dalla prossima stagione. Come riportato da Marca, sull’obiettivo della Juventus sarebbe forte l’interesse del Real Madrid, che starebbe preparando un’offerta da ben 100 milioni di euro per il club giallonero.