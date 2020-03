Graziani: “Non stupiamoci se la Juve arriva sempre prima. Allenamenti? Non corriamo rischi”

TORINO- Intervenuto nel corso di Sportmediaset XXL, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato del taglio degli stipendi da parte dei calciatori della Juventus: “Non stupiamoci se poi i bianconeri vincono sempre. Arrivano sempre primi in tutto”. Poi, due battute riguardo la ripresa degli allenamenti: “Inutile perdersi in sterili polemiche, bisogna dare ascolto a scenziati e virologi. Non possiamo e non dobbiamo correre certi rischi”.

