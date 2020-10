Gravina: “Juve-Napoli? Deciderà il Giudice Sportivo. Il protocollo è chiaro e richiede senso di responsabilità”

TORINO- Al termine dell’incontro con il Ministro dello Sport Spadafora, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai giornalisti presenti: “La visita del Ministro è stata importante, ho apprezzato molto il suo gesto. L’incontro è stato occasione per una serie di riflessioni. Con la nostra determinazione riteniamo di dover andare avanti per chiudere al meglio possibile questo campionato, sapendo che dobbiamo essere responsabili per affrontare certe criticità. Crediamo molto in questo protocollo, riteniamo che sia chiaro a tutti e che richieda comunque grande senso di responsabilità. Juve-Napoli? Abbiamo un Giudice Sportivo e una Procura Federale. Rispetto i ruoli e auspico che anche altri facciano così. Ci sono casi analoghi a quello del Napoli, tutti sanno cos’è successo e dobbiamo convivere con questa epidemia. Chi ci dice che siamo irresponsabili sta dicendo il falso”.