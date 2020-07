TORINO- Quella di stasera non sarà una sfida come tutte le altre per Gotti, allenatore dell’Udinese. Sulla panchina avversaria infatti, questa sera siederà Maurizio Sarri, che con l’allenatore dei friuliani ha collaborato ai tempi del Chelsea. Gotti infatti è stato il vice dell’allenatore della Juventus, prima di mettersi in proprio ed essere sostituito con Martusciello.

