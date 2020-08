TORINO- Per rinforzare la fascia sinistra difensiva, la Juventus ha messo nel mirino Robin Gosens, grande protagonista dell’ottima stagione dell’Atalanta. Il tedesco è un pupillo del neo mister bianconero Andrea Pirlo e, come riportato da Sky Sport, Paratici sta facendo di tutto per portarlo a Torino. La possibile contropartita da inserire nell’affare sarebbe Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa.

