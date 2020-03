Godin: “In Juve-Inter c’erano sicuramente altri calciatori già infetti”

TORINO- Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN in merito alla situazione Coronavirus: “La squadra ha continuato ad allenarsi normalmente, giocando poi le partite a porte chiuse. L’8 marzo abbiamo disputato la nostra ultima gara contro la Juventus, una squadra che cinque giorni dopo avrebbe confermato il suo primo calciatore positivo al Coronavirus: Daniele Rugani. A quel punto noi e i giocatori della Juventus siamo stati messi in quarantena e il campionato si è fermato. Sicuramente in quella partita c’erano altri giocatori che sarebbero già stati infetti, quindi hanno messo direttamente in quarantena tutti noi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<