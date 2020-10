TORINO- La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre parlando di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è risultato positivo al tampone per il Coronavirus e salterà le gare della Juve contro Crotone e Dinamo Kiev, mentre è a rischio il Barcellona. Intervista a Kakà, che dice la sua sul nuovo Milan, mentre l’Italia si prepara a scendere in campo stasera contro l’Olanda a Bergamo: