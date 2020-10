TORINO- Dopo il netto successo sull’Atalanta, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il mister azzurro, tra le altre cose, ha parlato anche del caso Juve-Napoli: “Sono incazzato per non aver giocato con la Juve. Volevamo perdere sul campo, alle 19 eravamo pronti a partire per Torino. La Juve è una squadra in costruzione, mi sarebbe piaciuto affrontarli sul campo”.