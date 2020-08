Garcia: “La gara con la Juve ci ha dato fiducia, sono solidale con Sarri”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in vista del match con il Manchester City: “Sono contento di essere qui. Sappiamo che il City è favorito come lo era la Juve, perchè sono un club costruito per vincere la Champions. La gara con i bianconeri, però, ci ha dato molta fiducia e sappiamo di potercela giocare in gara secca contro le grandi d’Europa. Sarri? Non posso parlare del suo esonero. Sono solidale con tutti gli allenatori perchè questo è un mestiere difficile, ma il futuro non si decide sulla base di una sola partita”.

