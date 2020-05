Gabriel Jesus, il Manchester City lavora al rinnovo

TORINO- Per sostituire Gonzalo Higuain, che nei prossimi mesi potrebbe definitivamente lasciare Torino, la Juventus ha messo nel mirino anche Gabriel Jesus, che al Manchester City ha spesso faticato a trovare spazio a causa della concorrenza del Kun Aguero. Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, però, Guardiola vuole puntare ancora con decisione sul brasiliano, per il quale, quindi, si sta lavorando al rinnovo. Il nuovo accordo, che lo blinderebbe dagli assalti bianconeri, potrebbe portare nelle tasche del ragazzo ben 7 milioni a stagione.

