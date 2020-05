Futuro portieri: Donnarumma piace, ma c’è fiducia in Szczesny

TORINO- Come riportato da Sky Sport, la Juve segue sempre la situazione legata a Gigio Donnarumma, che non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Milan e potrebbe partire visto il contratto in scadenza a giugno 2021. Il club bianconero, però, darà l’assalto al numero 99 rossonero solo in caso arrivasse una super offerta per Wojciech Szczesny, che al momento gode della massima fiducia dell’ambiente, pronto a puntare su di lui ancora a lungo.

