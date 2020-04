Futuro Higuain, possibile scontro con la società

TORINO – Il possibile addio di Gonzalo Higuain alla Juventus ha tenuto banco per quasi tutta la scorsa estate, e potrebbe tornare a farlo durante la prossima. L’argentino ha un contratto in scadenza 2021, ma i tanti attaccanti seguiti dalla Juventus fanno pensare ad un possibile addio del ‘Pipa’. Alla società dunque il compito di trovargli una nuova sistemazione, o in alternativa di riuscire a spalmare l’onerosissimo ingaggio su più anni di contratto. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, queste trattative potrebbero portare a un “muro contro muro” con il giocatore e il suo entourage, pronti a battersi ancora per restare in bianconero.

