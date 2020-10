Frabotta, parla l’agente: “La Juve si fida di lui. Mi ricorda Grosso, ma piano con i paragoni”

TORINO- Claudio Vigorelli, procuratore di Gianluca Frabotta, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: “A luglio la Juve ha rifiutato diverse offerte per lui dalla Serie B. Il ragazzo è sempre stato stimato dalla società e, dopo l’ottimo precampionato, si è capito che l’esordio con la Samp non era casuale. Ora sta a lui continuare a lavorare con questa serietà. Chi mi ricorda? In lui rivedo Fabio Grosso: piede educato, bella gamba e tanta spinta. Con i paragoni andiamoci piano però. Rinnovo? Vedremo nei prossimi mesi, dipenderà dalla sua crescita. Con la Juve però non ci saranno problemi”.