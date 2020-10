TORINO- Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, Alessandro Florenzi ha parlato anche del caso Juve-Napoli: “Ci sono diverse questioni in ballo che stanno vedendo altre persone che hanno più potere decisionale di me, per cui preferisco astenermi da qualsiasi giudizio. Coronavirus? Quando sono a Parigi o qui con la Nazionale mi sento tranquillo. Siamo costantemente sorvegliati, poi sta a noi comportarci da professionisti”.