Finale Europa League, nerazzurri sconfitti: la Juventus si complimenta con il Siviglia

TORINO – Chi la fa… Vi ricordate i complimenti al Real Madrid comparsi sui profili social dell’Inter il 3 giugno 2017, data in cui gli spagnoli sconfissero la Juventus in finale di Champions League? Di sicuro la Juve non si li è dimenticati. “I nostri complimenti al Real Madrid per la sua dodicesima Champions League, unico club a vincerla due volte consecutivamente”, così recitava il post nerazzurro. Ora però i ruoli si sono ribaltati e la vecchia Signora si è presa la sua rivincita. Dopo la sconfitta di Conte in finale di Europa League contro il Siviglia infatti, sui profili social bianconeri è comparso un messaggio di complimenti al club spagnolo che recita: “Congratulazioni al Siviglia per la vittoria dell’Europa League”. Chi la fa, la aspetti.