Calciomercato Juventus, ore bollenti: Paratici può chiudere due colpi!

Calciomercato Juventus, possibile doppio colpo: il punto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il ritiro della Juventus sta per iniziare e la nuova stagione è ormai alle porte. Ora Fabio Paratici è chiamato ad accelerare per regalare i primi colpi di calciomercato ad Andrea Pirlo, che ha già fatto le sue richieste. Il nodo principale da risolvere per sbloccare il mercato bianconero sono (ancora una volta) le cessioni. Così come successo la scorsa estate, anche quest’anno pare che la Juve stia incontrando più di qualche difficoltà a piazzare i suoi esuberi, a sfoltire la rosa e a fare cassa. Oltretutto bisogna anche sbarazzarsi di alcuni ingaggi molto pesanti ed è per questo che nei giorni scorsi Paratici ha allacciato i contatti con vari club, soprattutto esteri, per cercare di vendere qualcuno. Da Rugani ad Alex Sandro, da Higuain a Khedira, passando per i vari Douglas Costa, Ramsey, Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio, citando solo i nomi più grossi. Tutti in lista di sbarco, ma trovare acquirenti non è semplice. Nel frattempo però bisogna muoversi anche in entrata e da questo punto di vista in queste ore sono arrivate altre importanti novità.

E’ caccia aperta ad un nuovo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo, in attesa dell’addio del Pipita. Non è una novità: Edin Dzeko è il nome che è balzato in pole position per l’attacco della Juventus. A Pirlo piace e il nuovo tecnico bianconero lo ritiene perfetto per far coppia con CR7. Ma a che punto è la trattativa? Sportmediaset ha dato la risposta sul proprio sito ufficiale, scrivendo: “Il bosniaco avrebbe ricevuto anche l’ok da parte di CR7 e a questo punto l’unico ostacolo risiede nella Roma. […] Dovrebbe essere lo stesso Dzeko a chiedere ufficialmente di essere ceduto, mentre i giallorossi si aspettano un’offerta all’altezza del valore del giocatore. Una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro (non pochi considerati i suoi 34 anni), che, forse, potrebbe essere ritoccata con l’inserimento di una contropartita visto che i rapporti tra le due società sono più che buoni. Non è un mistero, però, che la Roma sia pronta a cedere il suo attaccante”. Occhio però perché, oltre a quello di Dzeko, Paratici potrebbe concludere anche un altro affare importante.

L’asse con la Roma infatti è forte e caldissimo e potrebbe dar luce anche ad uno scambio. Lo racconta AsRomalive.it, secondo cui anche Alessandro Florenzi potrebbe sbarcare a Torino insieme al centravanti bosniaco. La Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne e quello del classe ’91 potrebbe essere un nome concreto. In questo caso si tratterebbe di uno scambio con i giallorossi: in cambio di Florenzi, Paratici potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Rugani e Romero e sistemare così la fascia destra. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA