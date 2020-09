TORINO- Luca Pellegrini ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Genoa, dove trascorrerà il prossimo anno in prestito. Una grande operazione per il club rossoblù, come spiegato dal ds Daniele Faggiano ai microfoni di Sportitalia: “Ci saranno sicuramente altri colpi per rinforzare la squadra nei prossimi giorni. Ora però aspettiamo le firme di Pellegrini. Non è stato facile prenderlo. Lui, come Zappacosta, Czyborra e Ghiglione è un giocatore molto sottovalutato”.