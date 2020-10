TORINO- Mario Mandzukic sarebbe pronto a tornare in Europa. Secondo quanto riportato da Footmercato, il centravati croato sarebbe entrato nel mirino del Marsiglia, club militante nel massimo campionato francese. L’ex Juventus, dopo la separazione consensuale dai qatarioti dell’Al Duhail, è ancora in cerca di una squadra e, in questi mesi, è stato accostato a diversi club turchi e italiani.