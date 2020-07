TORINO- Mario Mandzukic è pronto a tornare in Europa. L’ex centravanti della Juventus, dopo aver ufficializzato il suo addio all’Al Hilal nelle scorse settimane, è finito nel mirino della Fiorentina, che può contare sulla presenza in rosa dell’amico Franck Ribery. Come riportato dal quotidiano La Nazione, però, i viola devono fronteggiare l’ostica concorrenza dell’Inter di Antonio Conte.

