TORINO- Terminata l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al Duhail, Mario Mandzukic è ancora in cerca di una nuova sfida. Negli ultimi mesi, il centravanti croato è stato più volte accostato a club turchi e italiani, ma il suo futuro potrebbe essere in Francia. Come riportato da Footmercato, infatti, il Marsiglia starebbe pensando di ingaggiarlo a parametro zero per rimpiazzare il greco Mitroglu.