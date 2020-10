Ex Juventus, Beltrame: “A Sofia mi trovo bene, la Roma è una squadra forte”

TORINO- Stefan Beltrame, attaccante del CSKA Sofia con un passato nelle giovanili della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Europa League con la Roma di giovedì: “Dopo tre anni in Olanda, che mi hanno cambiato a livello calcistico e umano, a gennaio di quest’anno ho detto subito sì all’offerta del Cska Sofia. Non è stato facile il periodo del Covid, ma il ds italiano Giaretta mi ha dato una gran mano. Roma? Non c’era bisogno di vedere la partita di ieri sera contro il Milan per vedere quanto sono forti”.