eSports, la Juventus è pronta a tornare “in campo”

TORINO- Mentre il mondo del calcio reale è ancora fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, quello degli eSports è pronto a tornare “in campo”. Quest’oggi, come riferito dallo stesso club bianconero, è infatti in programma la sfida tra i ragazzi juventini e i rivali tedeschi del Bayern Monaco, che guidano al momento la classifica. Sfida naturalmente disponibile sul canale Youtube della Vecchia Signora per tutti quelli che vogliono seguirla.

