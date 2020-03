Emre Can in aiuto delle persone isolate

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus oggi al Borussia Dortmund Emre Can si è reso protagonista di un grande gesto.

Il giocatore tedesco ha voluto aderire all’iniziativa Carta e Penna per aiutare coloro che si trovano in situazioni emotivamente difficili: “Facendolo potrai fare amicizia con una persona che attualmente vive in una struttura di cura o che dovrebbe avere pochi contatti con il mondo esterno, ma è un qualcosa che si può fare anche all’interno delle famiglie. Scrivete ai vostri cari e restate in contatto con le altre generazioni. Prendiamoci un momento per rivolgerci ai nonni, alle zie, ai conoscenti che non vediamo o sentiamo da tempo.”

