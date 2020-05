Emery: “Ramsey è un leader in campo e fuori, non voleva lasciare l’Arsenal”

TORINO- Nella sua intervista al Daily Mail, l’ex tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha parlato anche molto bene di Aaron Ramsey: “Quando sono arrivato a Londra mi sono subito reso conto che il gallese poteva essere un giocatore molto importante. È un leader in campo e fuori e avrebbe voluto restare ancora a lungo, ma non riuscì a trovare l’accordo per rinnovare il contratto. Penso che, per il bene dell’ambiente, sarebbe stato meglio se fosse rimasto, anche perchè sarebbe diventato presto il nuovo capitano”. Ma attenzione perché intanto Paratici starebbe preparando una clamorosa rivoluzione in vista del prossimo anno: pesanti cessioni e nuovi colpi, arrivano altre enormi novità! >>>VAI ALLA NOTIZIA

