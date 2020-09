Dzeko, c’è l’intesa con la Juve. Ma la Roma…

TORINO – In attesa di nuovi sviluppi sul fronte Suarez, la Juve continua a monitorare le possibili alternative al bomber sudamericano. Il nome più caldo è quello di Edin Dzeko che, secondo Sky Sport, avrebbe già raggiunto l’accordo con il club bianconero. Manca, però, il via libera da parte della Roma. Il club giallorosso, infatti, vorrebbe che proprio il bomber bosniaco dichiarasse la sua volontà di lasciare la Capitale. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivati altri importanti aggiornamenti per il mercato bianconero. Alfredo Pedullà è sicuro e conferma tutto: “In arrivo un addio e due colpi!” >>>VAI ALLA NOTIZIA