Dybala, rinnovo in fase avanzata

TORINO- Dalla ripresa della stagione, Paulo Dybala si è dimostrato sicuramente uno dei calciatori più in forma in casa Juventus. L’argentino è tornato ad essere un elemento indispensabile per il club bianconero, che ora è pronto ad offrirgli un rinnovo di contratto “a vita”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di un prolungamento fino al 2025, con ingaggio aumentato fino a toccare i 12 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<