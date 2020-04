Dybala, quello del numero 10 è il prossimo rinnovo in agenda

TORINO- Nella giornata di ieri, anche se indirettamente, la Juventus ha ufficializzato i rinnovo di Blaise Matuidi e Marko Pjaca che, però, potrebbero essere solo mosse per cedere al meglio i due nei prossimi mesi. Chi, invece, è destinato a proseguire la sua avventura in bianconero è Paulo Dybala, tornato al centro del progetto dopo le voci di cessione della scorsa estate. Quello dell’argentino è il prossimo rinnovo in agenda, con il club deciso a blindarlo almeno fino al 2024, con possibile futura fascia di capitano, per proseguire sulle orme di Del Piero.

