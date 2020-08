Dybala ko: salterà la preparazione con Pirlo

TORINO – Brutte notizie per Paulo Dybala. Come riferito da Tuttosport, infatti, l’attaccante argentino ha riportato una lesione muscolare in seguito ai dolori accusati nella partita contro il Lione. Un guaio che terrà il numero 10 bianconero lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Un problema in più per Andrea Pirlo che non potrà così contare sull’ex Palermo e De Ligt (operato alla spalla) per la preparazione in vista della nuova stagione. Ma attenzione perché in giornata sono arrivate tantissime grosse novità per quanto riguarda il mercato bianconero. Indiscrezioni a sorpresa e voci clamorose, tenetevi forte: ecco la raffica del giorno! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<