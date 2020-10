TORINO- La Juventus, grazie alla prima doppietta in Champions League di Alvaro Morata, sbanca l’Olimpico di Kiev ed inizia con tre punti la sua campagna europea stagionale. Della ripresa, tra le altree cose, c’è da segnalare l’ingresso in campo di Paulo Dybala, che ha bagnato così il suo esordio sotto la gestione-Pirlo. Il numero 10 argentino ha poi esultato con un post sui social: “Buona partenza in UCL! Bello essere tornato!”: