TORINO- Il rinnovo di Paulo Dybala è uno dei temi che tiene maggiormente banco in casa Juve in questo momento. L’attuale contratto dell’argentino scade nel 2022, ma si lavora per prolungarlo ulteriormente. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero sarebbe disposto a spingersi fino a 11,5 milioni di ingaggio fino al 2025, che porterebbero il numero 10 ad essere il secondo giocatore più pagato all’interno della rosa.